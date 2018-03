Toukiden 3 à l'esprit, mais pas pour maintenant Toukiden 3 à l'esprit, mais pas pour maintenant

Alors que Bandai Namco a déjà sauté vers God Eater 3 (qui devrait d'ailleurs se montrer plus en détails cette semaine), Omega Force compte apparemment bien prendre son temps pour un futur Toukiden 3.



Le producteur de la série vient en effet de déclarer, à l'occasion d'un concert pour les 20 ans du studio, que la team Toukiden est actuellement sur un autre projet chez Omega Force, et qu'un Toukiden 3 serait de l'ordre du possible mais seulement une fois que le mystérieux jeu (« un titre surprise » selon ses mots) sera achevé et sorti dans les bacs. Patience donc.