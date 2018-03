Sharkmob : l'après The Division de quelques vétérans Sharkmob : l'après The Division de quelques vétérans

Vous ne connaissez probablement pas Sharkmob, et pour cause, il s'agit d'un nouveau studio qui vient de naître, composé par quelques vétérans ayant notamment bossé sur The Division premier du nom, incluant l'ancien PDG de Massive (Fredrik Rundqvist), le directeur technique du jeu comme du moteur Snowdrop (Anders Holmquist) ou encore le directeur artistique (Rodrigo Cortes).



Bref, tout ce beau monde s'est réuni sous cette nouvelle bannière située sur les terres suédoises, et ce afin de travailler sur un premier projet essentiellement multi/coop/social (etc.), le groupe ne cachant pas n'être plus en phase avec les jeux solos traditionnels. Soit.



On rajoutera que selon les sous-entendus du PDG, ce projet devrait être tiré d'une IP existante, ou plutôt d'un « classique culte ».