Charts UK : finalement, Kirby surprend

C'est davantage au Japon que l'on attendait un éventuel succès mais finalement, le récent Kirby Star Allies sur Switch parvient à surprendre au Royaume-Uni où le titre signe le meilleur démarrage dans l'histoire de la franchise, devant les deux épisodes 3DS.



Cela ne veut pas forcément dire que les ventes sont explosives vu la période de calme qui lui permet sans problème de se positionner en deuxième place, juste derrière Burnout Paradise Remastered.



Flop de la semaine : Devil May Cry HD Collection qui démarre à la 13ème place.



1. Burnout Paradise Remastered (N)

2. Kirby Star Allies (N)

3. FIFA 18 (+1)

4. GTA V (-3)

5. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

6. Super Mario Odyssey (+1)

7. PUBG (+1)

8. EA Sports UFC 3 (+6)

9. Fallout 4 (+4)

10. Zelda : Breath of the Wild (=)