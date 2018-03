Kingdom Come : le gros patch dispo sur consoles Kingdom Come : le gros patch dispo sur consoles

Attendu avec impatience pendant plusieurs jours, le patch 1.3 de Kingdom Come Deliverance fut lâché ce week-end sur PlayStation 4 et Xbox One, demandant 3,8Go de téléchargement et incarnant la plus grosse MAJ à ce jour en terme de contenu avec :



- Ajout de la fonction « sauvegarder et quitter »

- Diverses optimisations techniques

- Modification dans le système de vol à la tir

- Modification dans le système de crochetage

- Amélioration dans le système de détection du danger

- Les adversaires de haut niveau sont plus difficiles à vaincre

- Certains équipements trop puissants ont changé de place ou se retrouvent dans des coffres en crochetage « très difficile » (donc inaccessibles en début de jeu)

- Une masse de bugs corrigés

- Près de 300 correctifs liés aux quêtes principales et annexes



Il y aura toujours quelques autres détails à corriger sur la longueur mais avec cette MAJ, le studio semble avoir fait le plus gros du travail afin de pouvoir plancher par la suite sur la suite du programme, à savoir un DLC (où l'on jouerait une femme) et une suite, Warhorse comptant apparemment faire de Kingdom Come une trilogie.