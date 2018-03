Un nouvel open-world pour la team Mad Max Un nouvel open-world pour la team Mad Max

La branche suédoise d'Avalanche Studios annonce vouloir recruter quelques développeurs de talent pour rejoindre l'équipe à l'origine de la bonne surprise Mad Max dans la conception d'un nouveau jeu d'action en monde ouvert, qui sera cette fois auto-édité.



Pas d'indices particuliers pour le moment et l'on se contentera donc de signaler que cette team n'est pas à confondre avec la filiale US (Just Cause 3) et encore moins avec Avalanche Software (ex-Disney, recruté depuis par Warner).