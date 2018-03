[Rumeur] Un Remaster pour Modern Warfare 2 ? [Rumeur] Un Remaster pour Modern Warfare 2 ?

Amazon vient de lister un certain Call of Duty : Modern Warfare 2 Remastered, qui sortirait le 30 avril pour 19,99€, et ce sur PlayStation 4 et Xbox One.



Dans les faits, rien d'étonnant vu que le premier MW a également eu droit à sa refonte il y a environ 18 mois, mais on attendra de voir si la date se vérifie : on pourrait légitimement penser que Activision va nous refaire le coup en le refourguant dans une édition spéciale du futur Call of Duty : Black Ops 4.