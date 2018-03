Cyberpunk 2077 : vers une sortie cross-gen ? Cyberpunk 2077 : vers une sortie cross-gen ?

En rumeur pour l'E3 2018 même si l'on gardera quelques grosses pincettes pour éviter une déception, Cyberpunk 2077 fait tout de même parler de lui en cette fin de semaine, dans le cadre du « Pareto Securities Gaming Seminar 2018 », où Piotr Nielubowicz et Adam Kiciński ont lâché une seule et unique information qui vaut tout de même le détour : le jeu est construit « pour la technologie actuelle et celle de la prochaine génération ».



On pourrait donc comprendre par là qu'à l'instar de bien d'autres jeux il y a 4 ans, le titre pourrait bien voir le jour (outre le PC) sur PS4/One et sur les deux machines qui suivront. Reste d'ailleurs à savoir quand ces dernières arriveront, les analystes pointant pour du 2019 ou 2020.