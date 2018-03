Star Wars Battlefront II : détails sur la refonte complète du système de progression Star Wars Battlefront II : détails sur la refonte complète du système de progression

Promis depuis un moment, la refonte complète du système de progression dans Star Wars Battlefront II tombera donc le 21 mars comme vient de l'annoncer Electronic Arts, avec un point central à retenir : terminé les lootboxes et les micro-transactions… pour la progression en tout cas.



Plus précisément, le système reviendra à zéro même si ceux qui ont déjà joué garderont leurs acquis (armes, cartes des étoiles ou héros). A partir de là, tout sera basé sur un classique système d'expérience entre classes, héros et vaisseaux, avec des niveaux qui débloquent des points de compétences à échanger contre des cartes Étoiles, ou pour améliorer celles que vous possédez déjà.



Les lootboxes seront toujours présentes mais ne pourront plus être achetées avec des cristaux (donc de l'argent réel) et ne contiendront que des crédits et des emotes. Comme avant, vous pourrez en obtenir à chaque connexion quotidienne et en réussissant des défis.



Avril verra arriver les nouveaux skins de persos, seul secteur où il y aura des micro-transactions (on peut les acheter avec des cristaux) mais vous pourrez aussi bien les obtenir avec vos crédits gagnés in-game.



DICE rappelle en outre que le jeu accueillera prochainement du nouveau contenu gratuit, dont de nouveaux modes de jeu.