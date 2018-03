Switch : N-Direct spécial indé le 20 mars Switch : N-Direct spécial indé le 20 mars

Hop, encore un Nintendo Direct (officiellement) en vue, et cette fois consacré à 100% pour les jeux indépendants à venir pour ce printemps sur Switch, en espérant qu'un certain Hollow Knight soit de la partie.



Rendez-vous le 20 mars (mardi donc) pour découvrir en détails ce "Nindies Showcase", et ce dès 17h00 tapantes.