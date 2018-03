One Piece World Seeker : scans et nouvelles infos One Piece World Seeker : scans et nouvelles infos

C'est via le dernier Jump que l'on en découvre un peu plus sur One Piece : World Seeker avec de nouvelles zones mais aussi la confirmation de quatre clans qui seront représentés par un nombre indéterminé de personnages : les pirates (dont Luffy), la marine (dont Smoker), l'armée révolutionnaire (dont Sabo) et le CP0 (dont Rob Lucci).



Le titre reste prévu pour cette année sur PC, PS4 & One.