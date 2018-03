[Rumeur] La Reine des Neiges et la Forêt de Winnie dans Kingdom Hearts III [Rumeur] La Reine des Neiges et la Forêt de Winnie dans Kingdom Hearts III

Après avoir dévoilé avant l'heure la présence d'un monde « Monstres & Co » dans Kingdom Hearts III, c'est la même source qui vient refaire parler d'elle, déclarant après avoir mis la main sur quelques fichiers non destinés au public que ce troisième épisode devrait proposer le retour du monde de Winnie l'Ourson, mais également La Reine des Neiges, ce qui ici ne surprendra personne vu le poids de la licence (jusqu'au Japon) et l'arrivée prochaine d'une suite.



La liste des mondes connus pour le moment, sans compter ceux propres à la série (comme la Cité du Crépuscule) et en rappelant qu'il devrait y avoir « minimum » neuf stages :



- Les nouveaux Héros

- Raiponce

- La Reine des Neiges

- Toy Story

- Monstres & co

- Hercule

- Winnie l'Ourson



(Source : Game Informer)