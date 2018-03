Monster Hunter World : le point sur le suivi Monster Hunter World : le point sur le suivi

C'est via un Live diffusé plus tôt dans la semaine que Capcom a fait le point sur le suivi de Monster Hunter World, ou plus précisément ce qui nous attendra dans les prochaines semaines puisqu'on se doute que les développeurs en gardent sous le coude pour l'avenir.



22 mars : MAJ 2.0

- Arrivée du Deviljho

- Apparaîtra dans les quêtes de rang 6 & 7 et dans les expéditions (expert)

- Ajout de 14 armes et deux sets d'armures, avec les matériaux de la bestiole

- Amélioration de l'efficacité pour la majorité des armes

- Temps de chargement optimisés

- Possibilité de changer la taille du texte

- Possibilité de retourner directement sur le hub multi après une quête

- Possibilité de modifier totalement son avatar en cours de jeu (*)

- Les animations de loot ne seront plus bloqués par une attaque alliée



6 avril

- Début de l'event printanier jusqu'au 20 avril

- Le Hub sera donc aux couleurs du printemps

- Deux coupons chance au lieu d'un à chaque connexion

- Retour de certaines quêtes temporaires

- Ajout de plats et d'emotes

- Ajout du skin abeille pour Poogie

- Ajout du skin Wyvern Ignition pour l'épée



13 au 27 avril

- Partenariat Mega Man avec des quêtes pour pouvoir reskiné son Palico



A venir

- Partenariat Devil May Cry



(*) Via un ticket qui sera offert le 16 mars, et à usage à unique. Si vous souhaitez changer ensuite une nouvelle fois, il faudra payer (et oui).