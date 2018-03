Super Bomberman R leaké de partout [UP] Super Bomberman R leaké de partout [UP]

Il faut croire que non seulement Super Bomberman R devrait bientôt être annoncé en dehors de la Switch, mais aussi que tout le monde serait concerné puisque, après le recensement sur PlayStation 4 et le leak sur le site officiel Xbox, c'est maintenant l'organisme PEGI qui liste une version PC.



Bref, il y en aura pour tout le monde, et ça devrait vraisemblablement arriver pour le 12 juin prochain, avec évidemment toutes les MAJ sorties depuis (qui ont vraiment fait évoluer l'expérience dans le bon sens).



UPDATE



Konami confirme la sortie du jeu le 14 juin au Japon sur PlayStation 4 et Xbox One. Reste à officialiser la date européenne et la version PC.