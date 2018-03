[Rumeur] Spyro Trilogy dévoilé ce soir [Rumeur] Spyro Trilogy dévoilé ce soir

Après des mois de rumeurs, l'heure semble être à la révélation officielle pour celui qui serait donc nommé Spyro The Dragon : Treasure Trilogy, l'insider de reddit (le même qui a leaké Black Ops 4), annonçant que le titre sera annoncé aujourd'hui même en fin de journée par Activision.



On rappelle que selon les bruits de couloirs, il s'agirait d'une exclusivité temporaire pour la PS4, et que le lancement tomberait en septembre prochain, pile pour les 20 ans de la série.