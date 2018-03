Dragon Ball FighterZ : détails de la prochaine MAJ Dragon Ball FighterZ : détails de la prochaine MAJ

Bandai Namco nous annonce que la nouvelle MAJ de Dragon Ball FighterZ arrivera ce vendredi sur tous les supports. On parle ici uniquement de correctifs et d'ajouts, donc il faudra attendre encore un peu pour Bardock et Broly, les deux premiers combattants du Season Pass.



Personnages :

- Corrections de divers bugs répertoriés par la communauté.



Modes de jeu :

- Remise à zéro des replay (pour désormais prendre en compte les correctifs cités à l'instant).

- Possibilité jusqu'à deux revanches (au lieu d'une) en match mondial.

- Améliorations des serveurs en combats de ring



Ajouts :

- Ajout d'une fonction Z-Union pour rejoindre le « fan club » de tel ou tel personnage. Plus vous restez longtemps dans le club, plus vous pourrez obtenir de belles récompenses.

- Possibilité de quitter un lobby (escalier à l'entrée).

- Ajout d'une option pour directement entrer en lobby hors-ligne



C'est tout pour le moment.