E3 2018 : oui, le stand Microsoft est tout petit, mais il y a une explication

Vous avez pu le remarquer : les premiers plans de l'E3 2018 montre un stand des plus minuscules pour Microsoft, en tout cas au regard des autres constructeurs que sont Sony et Nintendo. Étrange pour ce que le groupe qualifie déjà de ''plus gros E3 de son histoire''.



Que les fans soient rassurés puisqu'il y a une explication toute simple : le stand en question n'est en aucun cas consacré à la Xbox One elle-même, mais uniquement à la plate-forme de streaming Mixer.



Et la console ainsi que les jeux ? Tout cela se passera au Microsoft Theater (non loin du Convention Center) avec la conférence, les bornes, les invités, etc. En bref, tout simplement la même chose que fait Electronic Arts depuis deux ans avec son EA Play.



Rappel :

La conférence Microsoft se tiendra dimanche 10 juin à 22h00 (heure française).