Shadow of the Tomb Raider : RDV ce jeudi ! Shadow of the Tomb Raider : RDV ce jeudi !

L'E3 approche doucement et comme de coutume, les langues commencent à se délier, certaines en bruits de couloirs, d'autres de manière officielle. Et c'est dans ce deuxième cas que l'on prend rendez-vous demain après-midi pour découvrir le nouvel épisode de la franchise Tomb Raider comme l'annonce le site officiel avec une simple image teasing ci-dessous.



UPDATE



Le code source du site a déjà été fouillé, révélant deux informations :



- S'appellera bien Shadow of the Tomb Raider

- Sortira le 14 septembre