NieR Automata : c'est maintenant 2,5 millions

Square Enix continue de profiter des ventes sur la longueur de NieR Automata : l'éditeur annonce que le titre a dépassé le cap des 2,5 millions d'exemplaires écoulés, soit 500.000 de plus qu'en septembre dernier. Comme de coutume, ce chiffre combine à la fois les ventes dématérialisées et les exemplaires boîtes distribués, sur PlayStation 4 comme sur PC.



On pourra de nouveau féliciter l'éditeur pour avoir souhaité une version PC : selon Steamspy, la plate-forme de Valve représente à elle-seule environ 900.000 ventes.