State of Decay 2 aura aussi son collector State of Decay 2 aura aussi son collector

Outre la possibilité de se l'offrir sans un sou supplémentaire autre que le prix de l'abonnement Xbox Game Pass, State of Decay 2 aura finalement droit à non pas deux mais trois éditions en boîte, puisque Microsoft vient d'en dévoiler l'édition collector via le visuel ci-dessous, et le descriptif que l'on rajoute.



Edition Standard - 29,99€

- le jeu



Edition Ultimate - 49,99€

- le jeu

- le Season Pass (deux extensions à venir)

- le premier épisode



Edition Collector - 69,99€

- le jeu

- le steelbook

- un masque de zombie (latex)

- une clé USB en forme de doigt (4Go)

- une box en forme de cerveau (on peut mettre le jeu dedans)

- un petit écusson