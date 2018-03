Switch : la MAJ 5.0 est disponible Switch : la MAJ 5.0 est disponible

La Switch vient de s'offrir sa MAJ 5.0.0, un chiffre qui de coutume fait office de véritable palier coté nouveautés alors qu'il n'en est rien puisqu'il faudra se contenter de quelques améliorations du coté de l'application contrôle parental, une légère refonte du menu des news (tout ce qui a trait aux MAJ & suivi est dans un menu à part) ou encore des demandes d'amis pouvant désormais être faites via les comptes Facebook et Twitter.



On rajoutera à cela des téléchargements qui démarrent plus rapidement lorsqu'on a acheté un produit depuis un PC ou son smartphone, et 24 nouveaux avatars aux couleurs de Kirby et Arms.



C'est tout, et il faudra vraisemblablement attendre la fin d'année (et l'arrivée du online payant) pour que les choses commencent enfin à bouger.