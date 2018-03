State of Decay 2 : pas de micro-transactions

On aurait pu penser que le doux prix (29,99€) et l'intégration dès le Day One dans le Xbox Game Pass pousserait Microsoft a tenter quelques revenus annexes, mais il n'en est rien : les développeurs deconfirme que leur jeu ne possédera aucune forme de micro-transactions.On rappelle tout de même que de vraies extensions seront néanmoins au programme, deux précisément, et directement inclus dans le Season Pass que vous pourrez obtenir via l'édition limitée (49,99€ le jeu + le pass).sortira le 22 mai sur PC et Xbox One.