Days Gone : un report avant tout stratégique

Lorsqu'on nous annonce un report pour l'année suivante alors que nous ne sommes encore que début mars, c'est que ça sent les gros problèmes dans le développement. Mais par pour, du moins à en croire les propos des insiders Dominik Bosnjak (AndroidHeadlines) et ZhugeEx, chacun rapportant depuis leurs sources que le chantier se passe très bien chez Sony Bend, sans obstacle particulier.La raison du report donc ? Une simple décision commerciale apparemment, ce qui dans une traduction plus concrète signifie que Sony ne souhaite pas faire face à un certain(26 octobre) que même Activision préfère esquiver sagement en sortant sonavant plutôt qu'après.Rendez-vous donc en 2019 pour connaître la valeur de cette nouvelle exclusivité, avec forcément un nouveau focus d'ici là, que ce soit pour l'E3 ou un des autres salons de l'année.