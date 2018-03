The Division 2 : plus de 1000 personnes (et 7 studios) seraient impliqués The Division 2 : plus de 1000 personnes (et 7 studios) seraient impliqués

Il y a quelques jours, Ubisoft a officialisé l'évidence en annonçant le développement de The Division 2, qui tournera sous une nouvelle version du moteur Snowdrop et qui est déjà assuré de se montrer à l'occasion de la conférence E3 de l'éditeur.



A défaut d'informations concrètes sur le projet, le site Gamereactor nous rapporte selon ses sources que plus de 1000 personnes travaillent actuellement sur cette suite, un chiffre qu'il est difficile de vérifier mais qui ne serait pas étonnant quand on sait que six studios sont impliqués, et même sept si l'on en croit Kotaku.



Studio principal :

- Massive Entertainment



Soutien :

- Ubisoft Reflections

- Red Storm Entertainment

- Ubisoft Annecy

- Ubisoft Shanghai

- Ubisoft Bucarest

- Ubisoft Sofia



A voir maintenant si le résultat sera à la hauteur des attentes, surtout après un premier épisode qui fut explosif sur le plan commercial.