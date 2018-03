Bluepoint confirme travailler sur un autre remake Bluepoint confirme travailler sur un autre remake

Les indices laissés par diverses offres d'emploi étaient déjà éloquents, mais Bluepoint Games a souhaité officialiser l'information auprès du site Digital Foundry : l'équipe travaille bien actuellement sur un nouveau « remake », appuyant même que sa portée sera encore plus grande que celle de Shadow of the Colossus.



Aucun indice malheureusement, le président Marco Thrush se contentant de rajouter qu'avec le temps et une équipe qui se fait grandissante (et toujours plus talentueuse), il se pourrait qu'un jour le moment soit venu pour que Bluepoint travaille enfin sur une nouvelle licence bien à eux.