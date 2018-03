Fortnite : le cross-play aussi sur One Fortnite : le cross-play aussi sur One

Petit quiproquo avec le dernier communiqué d'Epic Games concernant Fortnite et sa version Battle Royale : en annonçant travailler en collaboration avec Sony pour du cross-play (sans même évoquer la One), on pensait donc à une feature exclusive pour un temps. Mais en fait non.



Car l'éditeur annonce travailler également avec Microsoft pour l'équivalent en face, donc aussi bien pour le cross-play, le cross-save et le cross-buy concernant les micro-transactions.



Donc dès que ça arrivera, et on ne sait pas encore quand exactement, voilà comment ça se présentera :



- Les joueurs PS4 pourront jouer avec tout le monde (PC, Mac, iOS & Android) sauf ceux sur One.

- Les joueurs One pourront jouer avec tout le monde (PC, Mac, iOS & Android) sauf ceux sur PS4.