Days Gone officiellement reporté pour 2019

L'information parue en douce sur le site officiel PlayStation n'était pas une erreur (c'est déjà arrivé) : Sony confirme officiellement le report de Days Gone qui ne sortira donc pas cette année mais courant 2019, sans plus de précisions.



Outre God of War et Detroit pour ce printemps, Sony garde tout de même la possibilité de sortir cet été et en fin d'année Dreams et Spider-Man.