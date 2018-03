Fortnite Battle Royale arrive sur mobiles, et aura du cross-play entre joueurs PC et PS4 Fortnite Battle Royale arrive sur mobiles, et aura du cross-play entre joueurs PC et PS4

A l'instar de son concurrent direct ; Fortnite Battle Royale ne compte pas se contenter de son gros succès sur PC et consoles puisque Epic Games annonce l'arrivée prochaine de son F2P à succès sur mobiles (iOS & Android). Coté Apple, il faudra bénéficier au minimum d'un iPhone 6S (ou d'un iPad Air 2) pour le faire tourner.



En outre, l'éditeur s'ouvrira prochainement au cross-play pour les versions PC, PS4, Mac et mobiles, sans qu'on en connaisse encore la date. Pas d'option entre PC et Xbox One, le cross-play étant ici dû à un partenariat avec Sony (on imagine néanmoins temporaire), probablement parce qu'en face, Microsoft est trop occupé à faire la promo de PUBG.