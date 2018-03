Ubisoft : The Division 2 sera bien à l'E3 Ubisoft : The Division 2 sera bien à l'E3

Les troupes de Massive Entertainment ne planche donc pas uniquement sur l'adaptation d'Avatar qui prendra bien son temps, puisque sans grande surprise voilà que Ubisoft nous annonce officiellement le développement de The Division 2, qui s'affichera durant l'E3 2018 (sans que l'on sache encore s'il sortira cette année). Peu d'informations si ce n'est qu'il tournera sur une nouvelle version du Snowdrop et que l'équipe assure avoir l'expérience pour proposer les « bons changements ».



Le suivi de The Division premier du nom n'est lui pas terminé, même s'il aborde sa dernière phase avec tout de même un patch One X en avril, deux nouveaux modes de jeu et divers events pour s'occuper le reste de l'année.