Origin Access : EA ouvre maintenant son service d'abonnement aux jeux tiers Origin Access : EA ouvre maintenant son service d'abonnement aux jeux tiers

Alors que le Xbox Game Pass prend de plus en plus de poids, Electronic Arts réagit dans son coin en ouvrant son service Origin Access (dont uniquement PC pour l'heure) qui intègre désormais ses premiers jeux tiers gratuits pour les abonnés.



Six titres Warner Bros donc, auxquels s'ajouteront cinq autres venus de divers horizons dont un certain The Witness.



Disponible dès maintenant dans le coffre :

- Batman Arkham Asylum

- Batman Arkham City

- Batman Arkham Origins

- Lego Batman (1, 2 et 3)



A venir :

- The Witness

- Out of the Park Baseball 19

- Lost Castle

- Bullestorm (Lite)

- Wasteland 2