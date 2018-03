PS4 : la mise à jour 5.50 disponible PS4 : la mise à jour 5.50 disponible

Sony vient de mettre en ligne la mise à jour 5.50 pour sa PlayStation 4, qui comme vous pouvez le voir ci-dessous offre de nombreux ajouts dont on retiendra surtout les filtres dans la bibliothèque et l'option Superslamping (sur PS4 Pro évidemment) pour tous les jeux, au risque dans certains cas d'impacter les performances.



Gestion du temps de jeu

- Option pour pouvoir imposer un temps de jeu précis à un enfant, qui recevra in-game des notifications indiquant quand il doit bientôt arrêter et donc sauvegarder.

- La gestion pourra se faire à l'avance sur la PS4 ou via un PC ou un smartphone.



Bibliothèque de jeux

- Ajout d'un onglet pour répertorier uniquement les jeux déjà installer sur la console.

- Ajout d'un onglet pour répertorier uniquement les jeux possédés et non installés.

- Ajout d'un onglet pour répertorier uniquement les jeux de votre abonnement PS Plus.

- Possibilité (enfin) de masquer certains jeux de la bibliothèque, comme les bêtas, les démo…



Menu

- Ajout de la liste d'amis dans le menu rapide.

- Ajout de raccourcis pour la musique dans le menu rapide.

- Les musiques pourront maintenant être écoutées même avec les jeux PS Now.

- Possibilité de supprimer les anciennes notifications.

- Ajout d'une option event sur le profil.



Fond d'écran

- Possibilité de changer de fond d'écran avec des images cette fois importées depuis un périphérique USB (avec options pour zoomer et recadrer).



Mode Supersampling (uniquement PS4 Pro)

- Pour les possesseurs de TV 1080p, l'option pour bénéficier d'un léger gain de netteté sera maintenant effective pour tous les jeux, même si non prévue par les développeurs.

- Sony prévient tout de même : en fonction de certains jeux (par l'optimisation, le moteur...), la différence pourra être nulle voir pourra même impacter les performances.