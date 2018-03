Hokuto ga Gotoku : une difficulté ''Original'' à venir Hokuto ga Gotoku : une difficulté ''Original'' à venir

Hokuto ga Gotoku est disponible sur le territoire japonais depuis quelques heures et SEGA profite de l'événement pour annoncer un petit DLC gratuit avec l'arrivée prochaine d'un nouveau mode de difficulté dit « Original ». Plus concrètement, le jeu propose déjà trois modes de difficulté mais pour chacun, le challenge face aux opposants est adapté à la progression du joueur. Avec la difficulté « Original », la puissance de certains ennemis (les têtes d'affiche quoi) se fera en fonction de sa force dans le manga : plus il est puissant dans l'œuvre (genre Raoh), plus vous allez souffrir.



Pendant ce temps, l'occident attend toujours l'annonce d'une localisation.