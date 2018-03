Monster Hunter World : nouveau RDV le 14 mars Monster Hunter World : nouveau RDV le 14 mars

Capcom annonce la tenue d'un nouveau Live Stream japonais pour Monster Hunter World, qui se tiendra ce 14 mars avec donc la promesse de nouvelles informations autour du jeu, et un focus sur la MAJ du printemps qui inclura la nouvelle créature Deviljho (en espérant que ça ne soit pas le seul ajout).



Rappelons que ce lundi, l'éditeur a annoncé 7,5 millions d'exemplaires distribués à travers le monde, en faisant le plus gros succès de son histoire, alors que le titre a encore le potentiel de se vendre sur la longueur en plus de la version PC qui arrivera en fin d'année.