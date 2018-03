Kingdom Come : un peu de retard pour la 1.3 Kingdom Come : un peu de retard pour la 1.3

Normalement prévu pour ce mardi sur tous les supports, le patch 1.3 de Kingdom Come : Deliverance se fera attendre un chouïa plus, n'étant finalement prévu que pour cette fin de semaine sur PC, et « quelques jours plus tard » sur consoles puisque toujours en phase de certification.



Il s'agira d'un des plus gros patchs depuis le lancement, ajoutant enfin la fonction « sauvegarder et quitter » ainsi qu'une masse de correctifs, dont normalement l'un pour éliminer l'un des bugs fatals du jeu (lié à une quête principale).