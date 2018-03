Hellblade : la version One se précise Hellblade : la version One se précise

Après l'organisme de classification australien, c'est au tour de l'équivalent taïwanais de lister l'arrivée prochaine d'une version Xbox One de Hellblade, succès critique et commercial de Ninja Theory sorti l'été dernier sur PC et PS4.



Au rythme où vont les choses, probable qu'une annonce officielle tombera incessamment sous peu.