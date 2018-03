Officiel : nouveau Nintendo Direct ce jeudi Officiel : nouveau Nintendo Direct ce jeudi

A force de faire dans la rumeur, on finit forcément à un moment par tomber dans le vrai, et Nintendo annonce donc officiellement la tenue d'un nouveau Direct demain à 23h (heure française).



D'une durée de 30 minutes, le show s'attardera sur la Switch et la 3DS avec un focus sur Mario Tennis Aces. L'éditeur indiquant un vague 'jeux de cette année' au lieu d'une période précise comme printemps ou été, on croise les doigts pour un peu de visibilité concernant les morceaux de fin 2018.