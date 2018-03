UK : environ 20% de ventes dématérialisées pour les derniers gros AAA UK : environ 20% de ventes dématérialisées pour les derniers gros AAA

Games Industry nous fait un rapport précis sur la montée en puissance du secteur dématérialisé en livrant quelques données concernant les gros AAA de fin d'année au Royaume-Uni. En ressort que la moyenne tourne à 20 % pour la plupart, mais avec la percée déjà annoncée de Destiny 2, où les fans savent qu'avec un suivi de deux ans minimum, il n'y aura de toute façon plus la moindre valeur à la revente d'ici là.



- FIFA 18 : 19,9 % de ventes dématérialisées

- Assassin's Creed Origins : 20,4 %

- Star Wars Battlefront II : 21,5 %

- Call of Duty WWII : 22,8 %

- Destiny 2 : 38,5 %



Même si cela ne reste qu'une vente sur cinq par rapport au physique, l'affaire reste très bonne pour les éditeurs qui à prix égal ont davantage d'argent qui rentre dans les caisses, en plus du fait évident que grâce aux revenus annexes (DLC & micro-transactions), beaucoup affichent maintenant un CA composé à 50 % de chiffres sur le numérique.