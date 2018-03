Dissidia FF : le premier DLC dévoilé le 13 mars Dissidia FF : le premier DLC dévoilé le 13 mars

En plus d'un nouveau stage (ayant pour thème FF Tactics) ce mois-ci, Dissidia Final Fantasy NT prend rendez-vous le 13 mars pour un nouveau Live Stream qui servira à dévoiler le premier des six personnages du Season Pass, et on l'espère d'autres petites choses pour supporter cet épisode qui n'a pas rencontré le succès attendu par Square Enix.



Les seuls indices en notre possession pour le moment, concernant le combattant, c'est que ce sera un homme, qu'il fera partie de la deuxième moitié de la franchise, et qu'il n'a jamais été jouable dans un Dissidia jusqu'à présent. On vous laisse spéculer avec ça.