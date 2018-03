Diablo III se confirme doucement sur Switch Diablo III se confirme doucement sur Switch

Le week-end dernier, Blizzard a lâchait un petit gif sur son compte twitter, où l'on voyait un mec s'amuser à allumer et éteindre trois fois une petite lampe qui avait la tête de Diablo.



Diablo… Trois fois… Interrupteur (« Switch » en anglais)… Bref, on sentait le truc arriver, et voilà que Eurogamer confirme que Diablo III arrivera bien sur Nintendo Switch prochainement, mais que l'annonce ne devrait pas tomber avant quelques mois. On imagine donc pour l'E3 ou pour cet été dans le cadre d'un Direct.