FFXV : les quatre nouveaux DLC en 2018 FFXV : les quatre nouveaux DLC en 2018

Décidément, Hajime Tabata ne s'en sort plus dans sa communication autour de Final Fantasy XV. Après avoir dit qu'il y aurait trois extensions, puis finalement quatre dont le suivi se prolongerait jusqu'en 2019, l'homme revient en arrière pour annoncer dans Famitsu que les quatre DLC sortiraient tous cette année, dont le premier consacré à Ardyn.



Parallèlement, l'homme déclare que ce lourd chantier autour du quinzième épisode a permis au studio d'avoir maintenant les compétences nécessaires pour développer des jeux HD « incroyablement rapidement », et qu'il promet une annonce surprise cette année, sans que l'on sache encore si ça aura rapport avec FFXV ou un nouveau produit.



UPDATE



Profitons en pour signaler que FFXV Royal Edition est disponible dès aujourd'hui, tout comme la Windows Edition. Pour ceux qui ont déjà le jeu de base et le Season Pass, le Royal Pack (proposant un nouveau donjon et un boss, entre autres choses) est vendu pour 14,99€.