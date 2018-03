[Rumeur] Black Ops 4 se confirme doucement [Rumeur] Black Ops 4 se confirme doucement

Autre FPS de fin d'année, autre rumeur. Les bruits de couloirs laissaient déjà entendre que le nouveau cru de Treyarch en fin d'année serait Call of Duty : Black Ops 4, se situant dans une ère moderne (pas futuriste donc), avec une sortie prévue sur PC, PS4 & One mais également sur Switch.



Et l'information est relancée via le site MP1st qui balance des visuels tirés d'une base de donnée interne à GameStop, qui liste le Black Ops 4 en question avec déjà tout un tas de produits marketing (type T-Shirt et poster) et même des lootboxes, qui dans ce genre de contexte devrait signifier des bonus de précommandes.



Ce nouvel épisode devrait être dévoilé fin avril ou début mai.