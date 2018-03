FFXV : deux nouvelles MAJ disponibles FFXV : deux nouvelles MAJ disponibles

Final Fantasy XV a aussi droit à une mise à jour, et même deux, avec la 1.22 et la 1.23 qui vont se charger d'apporter quelques correctifs mais également des ajouts gratuits en attendant l'arrivée de la Royal Edition prévue demain dans les bacs PS4 & One, en même temps que la Windows Edition sur PC.



MAJ 1.22 :

- Compatibilité Royal Pack

- Ajout de dossiers de personnages (menu Archives)

- Nouvelles quêtes annexes dans le chapitre 10



MAJ 1.23 (uniquement consacrée au DLC multi) :

- Nouvelles quêtes

- Ajout de bonus

- Ajout d'une fonctionnalité d'élevage de chocobos

- Nouveaux trophées



Les deux MAJ sont disponibles dès maintenant, pour un total de 3,8Go de téléchargement.