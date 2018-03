Secret of Mana : la MAJ 1.2 disponible Secret of Mana : la MAJ 1.2 disponible

Square Enix vient de mettre en ligne la version 1.02 de Secret of Mana sur PlayStation 4 (« plus tard » sur PC et PS Vita) qui malheureusement n'apporte toujours pas de fonction raccourci sur les boutons inexploitées de la manette alors qu'il s'agissait du meilleur moyen de limiter drastiquement les principales lourdeurs du jeu.



Mais ne crachons pas dans la soupe vu qu'on nous apporte tout de même quelques petites choses souhaitées depuis le départ :



- Correction des freezes

- Correction des différents bugs rapportés

- IA qui utilise mieux l'arc

- Ajouts de quelques indicatifs dans le menu roulette (icônes de personnages et description des objets)