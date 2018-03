[Rumeur] Des looboxes de skins pour Battlefield V [Rumeur] Des looboxes de skins pour Battlefield V

En rumeur depuis la semaine dernière, la présence d'un Battlefield V se voit confirmer de nouveau par le site USGamer qui déclare avoir également entendu parler de ce retour à la seconde guerre mondiale selon ses propres sources, mais pas que puisqu'on apprend également que des looboxes seront intégrées au jeu, mais uniquement pour des bonus cosmétiques.



Alors on notera que c'était déjà le cas pour Battlefield 1, mais après un certain Star Wars Battlefront II, rassurer le public sera d'une importance capitale pour EA. Il faudra juste se dire que, si tout cela est confirmé, le Season Pass devrait de nouveau au programme : on ne peut pas non plus tout avoir.