Hokuto ga Gotoku : quelques activités illustrées

C'est cette semaine, jeudi précisément, que les japonais accueilleront enfin sur leurs PlayStation 4 un certain Hokuto ga Gotoku qui vient ici s'illustrer un peu plus avec quelques visuels basés sur certaines activités annexes, dont le casino où l'on ne va pas encore s'empêcher de perdre son temps, et le Colisée qui proposera deux types de compétition.



Il faudra encore patienter pour savoir si SEGA compte sortir cette nouvelle adaptation en Europe, et surtout « quand ».