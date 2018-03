Armature : 2 autres projets (mais pas ReCore 2) Armature : 2 autres projets (mais pas ReCore 2)

Armature n'est pas un gigantesque studio et à en croire le dernier tweet du développeur, les fans de ReCore ne devrait pas espérer une suite avant un moment puisque, outre un soutien sur Fortnite et la version Vita de Bloodstained, le groupe annonce que ses effectifs sont actuellement occupés sur deux nouveaux projets, l'un sur console(s), l'autre en VR, et chacun sera une licence totalement neuve.



Pas d'informations pour le moment sur tout cela.