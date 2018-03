PvsZ : finalement un Garden Warfare 3 ? PvsZ : finalement un Garden Warfare 3 ?

Les rumeurs laissaient entendre une licence morte et enterrée vu le faible succès du deuxième épisode mais il semble que Electronic Arts va peut-être prolonger l'avenir de sa série Plants VS Zombies : Garden Warfare avec un troisième épisode.



Le leak vient tout simplement du descriptif officiel de la nouvelle bande dessinée autour de la franchise, qui indique sans détour que le scénario prendra place « entre les jeux vidéos Garden Warfare 2 et Garden Warfare 3 ».



Plus qu'à attendre une confirmation de la part de l'éditeur, probablement pour l'E3 ou les alentours.