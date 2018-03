Detroit a enfin sa date de sortie Detroit a enfin sa date de sortie

Sony aura tenu promesse pour la période de sortie de Detroit Become Human : après God of War en avril, le nouveau Quantic Dream décrit comme « le projet le plus ambitieux du studio » arrivera donc le 25 mai 2018 comme vient de l'annoncer l'éditeur.



A l'instar de Heavy Rain et donc contrairement à Beyond Two Souls, on abordera la formule des multiples points de vue avec trois personnages jouables, tous androïdes de nature : le policier Connor, la domestique Kara et Markus, leader des rebelles. David Cage souhaite également remettre en avant son principe de narration élastique avec des choix et conséquences qui ouvriront ou bloqueront des scènes entières, là où Beyond se montrait plus sage en la matière.



En voici quelques nouveaux visuels.