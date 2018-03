Crytek : Cevat Yerli quitte son poste de PDG

Alors quevient à peine de débuter son Early Access sur Steam, voilà que l'organigramme de Crytek subit une sérieuse modification avec la démission de Cevat Yerli, qui lâche son poste de PDG pour prendre du recul (en gardant néanmoins une place d'actionnaire stratégique). Il est remplacé par ses deux frères Avni et Faruk.Une situation qui n'est finalement pas surprenante tant Cevat était devenu peu apprécié des employés depuis des années (non payés pendant un temps) qui ont subit une véritable crise dû à de mauvaises décisions en surnombre, le groupe ayant touché d'un doigt à la faillite après les mauvaises ventes depuis, avant d'être frappé par la concurrence sur les moteurs, Unreal avalant une bonne partie du marché.Dans un communiqué, Cevat assure être confiant sur l'avenir de la boîte, sans donner le moindre indice hormis rappeler queest sorti et qu'ils sont en procès avec les créateurs depour « l'utilisation abusive » du CryEngine.