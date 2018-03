Injustice 2 : l'édition Legendary confirmée Injustice 2 : l'édition Legendary confirmée

Encore à l'état de rumeur il y a quelques jours, l'édition GOTY ou plutôt « Legendary » d'Injustice 2 est officiellement confirmé par Warner Bros qui la sortira donc le 29 mars sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



On y retrouvera les neuf personnages sortis dans les différents DLC ainsi que Darkside, auquel on ajoutera des skins pour plusieurs combattants, une masse d'équipement bonus pour le simili mode RPG et un level cap rehaussé à 30.



Enfin, et parce que c'est suffisamment rare pour être signalé, il y aura même une « édition Day One » de cette version avec Steelbook, une pièce collector et quelques millions de points de cristaux.