FFXV : et si on avait aussi de nouvelles fins ?

Le suivi de Final Fantasy XV n'en finit plus et alors qu'on sait officiellement qu'il y aura encore quatre extensions solo éparpillées jusqu'à 2019 (ainsi que quelques MAJ gratuites en cours de route), voilà que Hajime Tabata déclare sur Twitter si les fans seraient intéressés par l'ajout de deux nouvelles fins, une « heureuse » et une « super mauvaise ».



Que ceux qui attendent une version définitive fassent preuve de patience, et l'on rappelle qu'il y aura en attendant la Royal Edition prévue ce 6 mars sur PS4 & One, en même temps que la Windows Edition coté PC.



(Source : DualShockers)